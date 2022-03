Es ist schon komisch, wie wieder die „Scharfmacher“ innerhalb und außerhalb mit Hilfe der neuen Regierung den Rüstungsetat ohne Wenn und Aber auf die Summe von hundert Milliarden Euro für die Bundeswehr einigen können. Einig Parlament – ohne einmal zu rekapitulieren, welche gravierenden Fehler gerade der Westen in der Vergangenheit politisch in der Zeit von Gorbatschow gemacht hat.

Man hat die Siegermentalität über die Russen – Auflösung des Sowjetreiches – gefeiert und keinerlei Zuwendung an vernünftige Alternativen einem Friedensmann wie Gorbatschow angeboten. Man bestand auf der Erweiterung der Nato, damit wir Deutsche bei der Vereinigung in der Nato bleiben dürfen. Hier sollten mal die „Scharfmacher“ sich in Erinnerung bringen, dass sich damals der Warschauer Pakt aufgelöst hat. Man wurde ausgelacht, als man damals die Idee hatte, die Nato zumindest zu reduzieren und der zarten Pflanze der kommenden Demokratie in Russland in Verhandlungen den Frieden in Europa zu sichern.

Man hatte keinerlei Mut, mit Hilfe von Gorbatschow die russische Gesellschaft langsam in die europäischen Werte einzubinden. Nein, im Gegenteil, das Geschrei zur Aufnahme der osteuropäischen Staaten, angefangen in Polen, Tschechien, Ungarn und so weiter in die Nato sowie EU, wurde sofort in Angriff genommen. Ausgerechnet Polen, Tschechien und Ungarn – sind das vorbildliche Demokratien?

Und dann noch in die Nato, so ein politischer Schwachsinn! Wir westlichen Saaten einschließlich den USA sollten uns mal genau kritisch hinterfragen, was die Ursachen sind, diese Chance in Europa regelrecht verschlafen zu haben. Der „Vereiniger“ der Bundesrepublik Deutschland war in erster Linie Gorbatschow. Keinerlei Unterstützung, außer dem Rückzug der Russen, den wir bezahlt haben, wurde dem bankrotten Regime mit Verhandlungen zur gesellschaftlichen Demokratie angeboten.

Im Gegenteil, ich bin überzeugt davon, die gesellschaftliche Umstrukturierung der russischen Gesellschaft damals wäre leicht gewesen. So sind die alten Seilschaften der Russen wieder an die Macht gekommen – mit dem Resultat „Putin“ – wobei über 65 Prozent der Bevölkerung in Moskau seiner Richtung sind. Durch die Nato-Erweiterung hat man ihn eingekreist und Staaten eingebunden, die weiß Gott keine Demokratien sind.

Hier sollten mal die alten „Scharfmacher“ und „Versager“ friedlicher Scheinpolitik ihre Leichen im Keller suchen. Mit etwas Geschick hätte man heute Russland nach Vorbild des Westens einbinden können.

Aber was jetzt passiert – wieder Kalter Krieg – ist unvorstellbar, aber Realität, an der wir sicherlich nicht ganz schuldlos sind. In keiner Weise bin ich für die kriegsverbrecherische Aktion Putins. Aber mit etwas mehr politischem Verstand in der Vergangenheit hätten wir heute die Probleme in Europa nicht.

Hier sollten sich mal verschiedene Damen und Herren in Berlin und Europa an die Nase fassen und nicht mit 100 Milliarden versuchen, diesen Unsinn zu lösen.

Rolf Weiss, Plankstadt