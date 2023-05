14 Fahrzeuge in Altlußheim beschädigt

Altlußheim. Ein noch unbekannter Täter hat in Altlußheim 14 Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, kam es zwischen Sonntagmittag um 15 Uhr und Montagmorgen um 9 Uhr in der Rheinhäuser Straße zu den Vorfällen. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzte der Täter die Fahrzeuge und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Zeugen, die den Tatablauf beobachten haben oder selbst von den Schäden betroffen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/28600 zu melden.