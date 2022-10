27 Künstler stellen aus

Rheinhausen. Die Hobbykünstler Rheinhausen laden am letzten Oktoberwochenende zu ihrer Ausstellung in die Tullahalle nach Rheinhausen ein. Am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Oktober, präsentieren sich zum 29. Male bewährte und neue Künstler.

Die Sprecherin der Hobbykünstler Sonja Böllinger sagte nicht ganz ohne Stolz: „Das Interesse von Hobbykünstlern, an unserer Ausstellung teilzunehmen, ist groß, sodass in diesem Jahr 27 Künstler in der zum Glück räumlich ausreichenden Tullahalle den ein äußerst breitgefächertes Angebot an vielfältigen Hobbyarbeiten bieten können.“

Gezeigt werden Holzdeko-Arbeiten, unter anderem mit einem Laser geschnitten, Geschenkboxen und -verpackungen, selbst gemachte Marmelade, Makramee, die Puppenklinik, Schmuck, Häkel- und Strickarbeiten, Malerei, Tiffany, Modellkarussells, Kakteen, Öle und Essige aus eigener Herstellung, Babyartikel und vieles andere mehr.

Eröffnet wird die Veranstaltung am Freitagabend durch Bürgermeister Scholl. Mitwirken wird eine Gruppe junger Musiker des Jugendorchesters des Musikvereins Einigkeit Rheinhausen.

Alte Traktoren und Mopeds

Die 27 Hobbykünstler präsentieren laut Ausstellungssprecherin Sonja Böllinger ihr künstlerisches und handwerkliches Geschick sowie ihre Kreativität der Öffentlichkeit und verwandeln an diesen beiden Tagen die Tullahalle in eine Galerie.

Neben vielen, die zum festen Stamm der Schau gehören, präsentieren sich neue Aussteller. Die jüngste Ausstellerin ist 14 Jahre alt und präsentiert Hobbykunst aus eigener Herstellung. Der Erlös aus diesem Verkauf soll einer karitativen Einrichtung zugutekommen.

Die Bewohner des Behindertenwohnheimes aus Oberhausen werden ausstellen und die Senegal-Hilfe Neulußheim wird traditionell mit einer Tombola Spenden für ihr soziales Projekt sammeln.

Am Sonntag werden die Traktoren- und Moped-Freunde aus der Gemeinde und der Umgebung ihre alten historischen Maschinen vor der Tullahalle zur Schau stellen. Auch in diesem Jahr werden Ape-Rollermobile – italienische Kleintransporter – und Bullis zu sehen sein.

Die Bewirtung im Foyer der Halle übernimmt der Musikverein Rheinhausen. Der Eintritt ist frei, die Bevölkerung ist eingeladen. zg