40 Geflüchtete in Gemeinde

Altlußheim. 40 aus der Ukraine geflohene Menschen sind derzeit in Altlußheim untergebracht. Diese Zahl nannte Bürgermeister Uwe Grempels bei der Sitzung des Gemeinderats. Die Verwaltung kümmere sich intensiv um Wohnungen, während verschiedene Deutschkurse, unter anderem von der Volkshochschule, bereits laufen. Vier bis fünf Kinder können zudem den katholischen Kindergarten besuchen.

Die nächste Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 28. Juni, wird wieder in Bürgersaal des Bürgerhauses stattfinden, kündigte Grempels an. Am bisherigen Tagungsort, der Rheinfranken-Halle, wird der Boden ausgetauscht. Bei der Bekanntgabe von Beschlüssen der jüngsten nichtöffentlichen Sitzung berichtete der Bürgermeister von der Erhöhung des Stellenplans bei der Betreuung. Zwei ausgeschriebene Stellen seien besetzt worden. mm

