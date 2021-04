42-jähriger eScooter-Fahrer steht unter Drogeneinfluss

Altlußheim. Ein 42-jähriger Mann ist unter Drogeneinfluss mit seinem eScooter unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann den Beamten am Montagnachmittag in der Hauptstraße auf, da er während der Fahrt eine offenbar selbstgedrehte Zigarette rauchte. Als er auf dem Fahrradweg, in Höhe der Parkplatzeinfahrt eines Lebensmittelmarktes gestoppt wurde, hatte er die "Zigarette" bereits auf den Radweg geworfen. Diese konnte jedoch aufgefunden und als Joint identifiziert werden.

AdUnit urban-intext1

Einen Drogenvortest wollte der Mann nicht durchführen. Er wurde daraufhin zum Polizeirevier Hockenheim gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss und Drogenbesitzes ermittelt. Er sieht nach Angaben der Polizei nun einem Fahrverbot entgegen.

Bei den sogenannten eScootern handelt es sich um Kraftfahrzeuge, weshalb hier die gleichen Regeln gelten wie für Autofahrer. Ebenso haben die Fahrer der eScooter bei Verstößen mit den gleichen führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.