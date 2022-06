46-Jähriger fährt alkoholisiert in Altlußheim gegen einen Baum

Altlußheim. Ein 46-Jähriger ist mit knapp 2 Promille Alkohol am Freitagabend frontal gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, fuhr der alkoholisierte Fahrer mit seinem Mercedes am Freitag um kurz vor 23 Uhr in der Dritten Industriestraße. Der 46-Jähriger bog im Kreuzungsbereich der Friedensstraße nach links ab und stieß dabei frontal mit einem Baum zusammen. Aufgrund des Zusammenpralls löste der Airbag im Mercedes aus; der 46-Jährige blieb unverletzt.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Hockenheim wurde bei einem freiwilligen Alkoholtest 1,96 Promille im Atem des Fahrers festgestellt. Sein Mercedes wurde abgeschleppt, sein Führerschein einbehalten. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.