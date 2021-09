Altlußheim. Auf der B 39 kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Wildunfall in der Nähe von Altlußheim. Die 25-jährige Fahrerin des Autos blieb unverletzt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau war gegen 3 Uhr am Donnerstagmorgen auf der B 39 in Richtung Hockenheim unterwegs gewesen als ein Reh die Fahrbahn querte und es zum Zusammenstoß kam. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

