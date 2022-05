Altlußheim. Zu einem Verkehrsunfall mit etwa 6000 Sachschaden ist es am Mittwochabend in Altlußheim gekommen. Eine 81-Jährige befuhr mit ihrem Smart die Tullastraße in Fahrtrichtung Hockenheimer Straße und übersah an der Kreuzung zur Goethestraße den BMW eines 40-jährigen Fahrers, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich allerdings niemand verletzte.

