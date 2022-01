Abc-Schützen anmelden

Altlußheim. In diesem Jahr wird die Anmeldung der Abc-Schützen an der Albert-Schweitzer-Schule aufgrund der Corona-Pandemie wie bereits im vergangenen Jahr weitgehend kontaktlos verlaufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eltern schulpflichtiger Kinder erhalten zeitnah die Anmeldeunterlagen per Post mit der Bitte, diese ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens 9. Februar an die Schule zurückzusenden oder in den Briefkasten der Schule einzuwerfen. Schulpflichtig sind Kinder, die im Zeitraum vom 1. August 2015 bis 30. Juni 2016 geboren sind, sowie alle im Vorjahr zurückgestellten Kinder.

Stichtag ist flexibel

Als Teil der Stichtagsflexibilisierung können auch Kinder, die zwischen dem 1. Juli 2016 und dem 30. Juni 2017 geboren sind, angemeldet werden (sogenannte „Kann-Kinder“), wenn die Schulbereitschaft festgestellt ist. Für Informationen hierzu steht das Sekretariat der Albert-Schweitzer-Schule zur Verfügung. Entweder telefonisch, 06205/3 37 79 oder schriftlich per E-Mail an schule@albschwei.hd.bw.schule.de.

Sollten Erziehungsberechtigte einen Antrag auf Zurückstellung einreichen wollen, können sie sich deshalb ebenfalls telefonisch oder per E-Mail bis zum 28. Januar mit der Schule in Verbindung setzen. ao

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2