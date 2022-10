Abc-Schützen anmelden

Altlußheim. Zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Schulbereitschaft lädt die Albert-Schweitzer-Schule am Mittwoch, 26. Oktober, 18.30 Uhr, in den Bürgersaal ein. Sie ist für alle Eltern, deren Kinder im September 2023 in die erste Klasse kommen, gedacht.

Für Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 geboren sind, beginnt zum Schuljahr 2023/2024 die Schulpflicht. Im Rahmen der Stichtagsflexibilisierung können auch Kinder, die bis zum 30. Juni 2018 geboren sind, angemeldet werden.

Sollten Erziehungsberechtigte ihr Kind einschulen wollen, obwohl es noch nicht schulpflichtig ist, nehmen sie umgehend Kontakt mit den Erziehern im Kindergarten oder Kooperationslehrerin Evelyne Molitor auf. Diese werden die Kriterien der Schulbereitschaft mit ihnen besprechen.

Die Anmeldung der künftigen Erstklässler findet voraussichtlich am Mittwoch, 8. Februar 2023 in der Albert-Schweitzer-Schule statt. Der genaue Anmeldetermin geht den Eltern der schulpflichtigen Kinder schriftlich zu.

Eltern der noch nicht schulpflichtigen Kinder können telefonisch einen Termin mit Schulsekretärin Erika Mülbert, Telefon 06205/3 37 79, zwischen 7.30 und 12.30 Uhr vereinbaren. zg