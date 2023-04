Absauganlage gerät in einer Altlußheimer Firma in Brand

Altlußheim. In einem gummiverarbeitenden Betrieb ist am Montagabend gegen kurz vor 20.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. In der Firma in der Zweiten Industriestraße in Altlußheim (nicht wie in der Erstmeldung berichtet in der Friedensstraße) kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Absauganlage. Dies teilte die Polizei am späten Dienstagabend mit.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Lediglich die Nachlöscharbeiten dauerten noch eine Weile an, da zunächst der gesamte Inhalt der Absauganlage schrittweise entnommen werden musste und erst hiernach abgelöscht werden konnte. Daher zogen sich die Löscharbeiten nach Polizeiangaben bis in die späten Abendstunden.

Verlertzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden beläuft sich, den Schätzungen nach, auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Feuerwehr Altlußheim war insgesamt mit 23 Feuerwehrleuten und fünf Fahrzeugen vor Ort.