Abschluss der Fahrbahndeckenerneuerung bei Alt- und Neulußheim steht bevor

Altlußheim/Neulußheim. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird seit Ende Mai die Fahrbahn der B 39 zwischen der Einmündung K 4250 Richtung Ketsch bei Altlußheim und dem Knotenpunkt B 39/ L 723/ L 560 bei Hockenheim saniert. Nun befinden sich die Arbeiten kurz vor dem Abschluss. Die Maßnahme ist in drei Abschnitte mit mehreren Unterphasen unterteilt. Das schreibt das Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung.

Der erste Bauabschnitt zwischen dem Lußhofknoten und der Einmündung B 39 /K 4250 auf dem Rheindamm Richtung Ketsch wurde bereits am 21. Juli, der sich daran anschließende zweite Bauabschnitt bis zur Deponie am Knoten B 39 / Hockenheimer Straße am 9. August fertiggestellt.

Seit dem 10. August wird in mehreren Unterphasen der Bereich zwischen der Zufahrt zur Deponie und dem Übergang zur L 723 sowie die Verlängerung der Hockenheimer Straße bis zur Auffahrt auf die L 560 saniert. Die Arbeiten befinden sich kurz vor dem Abschluss. Seit Wochenbeginn werden die Asphaltarbeiten ausgeführt. Anschließend wird am Mittwoch, 1. September, die noch fehlende Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Die Markierungsarbeiten werden unter laufendem Verkehr ohne Sperrungen der Strecke durchgeführt. Möglicherweise kann es zu kurzfristigen Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer kommen.

Mit dem Abbau der Verkehrssicherung wird die Maßnahme am 2. September abgeschlossen werden. Trotz anhaltender Niederschläge hat sich die Maßnahme damit lediglich um eineinhalb Wochen verzögert.

Insgesamt wurden im Zuge der Baumaßnahme 45.000 Quadratmeter Asphaltdeckschichten erneuert. Zusätzlich wurde auf einer Fläche von etwa 12.000 Quadratmeter eine grundhafte Erneuerung durchgeführt. Darüber hinaus wurden 1.200 Meter Schutzplanken am äußeren Fahrbahnrand ausgetauscht. Die Kosten der Maßnahme betragen rund 2,8 Millionen Euro und werden vom Bund getragen