Achtlos weggeworfene Dinge bringen Schüler zum Staunen

Altlußheim. In den vergangenen Tagen folgte die Albert-Schweitzer-Schule wieder einer schönen Tradition. Zahlreiche Schüler und Schülerinnen beteiligten sich mit vielen fleißigen Händen an einer „Dreck-weg-Aktion“ und befreiten beliebte Hotspots wie Spielplätze, Feldwege oder Rheinauen von allerlei Unrat. Die Kinder waren teilweise entsetzt und überrascht, was es da alles zu finden gab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Selbst die Erstklässler waren mehr als erstaunt über die vielen Dinge, die andere achtlos weggeworfen hatten und zeigten bereits große Sensibilität im Umgang mit Müll und dass ihnen ihr Heimatort und die Natur am Herzen liegen. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2