Als Auszeiten nur heimlich möglich waren

Altlußheim. Nach langer Pause hat der Landfrauenverein seine Mitglieder zu einem gemütlichen Nachmittag zur Grillhütte eingeladen. Im überdachten Außenbereich war die farbenfrohe Kaffeetafel gedeckt und wie es sich für Landfrauen gehört, stand auf jedem Tisch ein kleiner Feld- und Wiesenstrauß.

Empfangen wurden die Damen mit einem Glas Sekt mit frischen Erdbeeren. Traudel Uhrig begrüßte sie mit einer Geschichte über den Alltag der Bauersleute in den 1960er Jahren. Wenn die sich eine kleine Auszeit etwa am Königsee genehmigen wollten, durfte es niemand im Ort mitbekommen, also fuhr man die Koffer mit dem Traktor und Arbeitskleidung an den Bahnhof. Ein Schmunzeln stand den Frauen im Gesicht und die eine oder andere konnte sich wohl noch daran erinnern.

Landesverband wird 75

Traudel Uhrig erwähnte auch das 75-jährige Bestehen der Landfrauen Baden- Württemberg und wies auf einige Veranstaltungen zu diesem Anlass hin. Dann wurden die Mitglieder vom Vorstandsteam mit Kaffee und selbst gebackenem Erdbeerkuchen verköstigt. Alle waren sich einig: Es gibt nichts Schöneres, als zusammenzusitzen und nett zu plaudern.

Am späten Nachmittag verabschiedeten sich die Damen – sehr dankbar, sich mal wieder gesehen und gemeinsam gelacht zu haben, mit der Vorfreude auf weitere Unternehmungen. zg

