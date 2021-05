„Altlossema“ Experten haben richtig viel Spaß

Altlußheim/Schwetzingen. Erika und Günter Braun hatten richtig Freude an unserem Bilderrätsel, bei dem unter dem Motto „Erkennen Sie Altlußheim?“ anhand von Detailaufnahmen bestimmte Gebäude und Ecken identifiziert werden mussten. Zwar sind die gebürtige „Altlossemerin“ und ihr vor 53 Jahren zugezogener Ehemann absolute Experten in Sachen Ortskunde. „Aber wir haben manchmal schon genau schauen müssen“, verrät Erika Braun. Beispielsweise, wenn die Farbe auf dem Foto anders erschien als in Natura. „Das war etwas verwirrend“, ergänzt Günter Braun. Unter anderem hatten wir das Warnlicht am Feuerwehrgerätehaus, den Grenzstein im Hof des Rathauses und das Fachwerkhaus in der Rheinhäuserstraße gesucht.

Letztlich haben sie aber – auch mit Unterstützung ihres Sohnes – alle zehn Aufgaben bei ihren zahlreichen Spaziergängen in der Gemeinde („Was will man derzeit auch anderes machen?“) gelöst – so wie andere Leser auch. Denn das Rätsel stieß auf richtig viel Anklang. „Das war eine tolle Idee von euch“, lobt Erika Braun die Heimatzeitung, die sie schon seit über 50 Jahren lesen.

Dass sie letztlich die glücklichen Gewinner des Preises mit Produkten aus unserem Kurpälzer-Shop waren, freute sie noch mehr. Redaktionsleiterin Katja Bauroth gratulierte bei der Preisübergabe im neuen SZ-Kundenforum in Schwetzingen herzlich und hoffte, dass die beiden Altlußheimer auch bei den nächsten Rätseln wieder mitmachen. „Ganz sicher“, bestätigten Erika und Günter Braun, die jetzt unter anderem mit Bier und Sekt aus dem Kurpälzer-Sortiment auf den Gewinn anstoßen können.