Altlußheim will Dreck-weg-Tag wieder einführen

Altlußheim. In den beiden vergangenen Jahren musste der Dreck-weg-Tag der Gemeinde aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. In diesem Jahr plant die Verwaltung – vorbehaltlich der am Veranstaltungstag geltenden Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg – jedoch wieder eine Säuberungsaktion unter pandemiegerechten Bestimmungen durchzuführen. Im Moment wird davon ausgegangen, dass zur Teilnahme ein 2G- oder ein 2Gplus-Nachweis erforderlich ist. Die Säuberungsaktion soll voraussichtlich am Samstag, 19. März, von 9 bis etwas 12 Uhr stattfinden.

Zur Durchführung der Aktion ist das Engagement der Bürger sowie Mitglieder der hiesigen Vereine erforderlich. Es werden Gruppen gebildet, die dann in die vorgegebenen Sammelgebiete gehen.

Der Müll wird in Müllsäcken gesammelt. Diese werden von Bauhofmitarbeitern eingesammelt und entsorgt. Festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung sind von Vorteil. Die Gemeinde wird Handschuhe, Müllzangen und Müllsäcke zur Verfügung stellen.

Snack gibt’s für den Heimweg

Auf die Maskenpflicht im Freien, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann, weist die Verwaltung bereits jetzt hin. Nach Abschluss der Arbeiten gibt es für die Helfer einen kleinen Snack für den Nachhauseweg.

Wer bei dieser Aktion mitmachen will, wird gebeten, sich bis zum Freitag, 25. Februar, beim Ordnungsamt, Telefon 06205/39 43 31, anzumelden. Nähere Informationen zum Ablauf der Aktion erhalten die Teilnehmer bei der Anmeldung.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Dreck-weg-Tag bei schlechtem Wetter und Dauerregen nicht stattfindet. Auch könnte es aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie zu einer kurzfristigen Absage kommen. zg

