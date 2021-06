Altlußheim will Schülern mehr Hilfestellung anbieten

Altlußheim. Einen Schlusspunkt setzte der Rat am Dienstag hinter ein Thema, mit dem er sich seit nunmehr einem Jahrzehnt befasst hat – die Schulsozialarbeit. Kein Wunder, dass der einstimmig gefasste Beschluss, den Postillion mit der Aufgabe zu betreuen, von den Räten ausdrücklich begrüßt wurde.

Zumal mit dem Ja zur Schulsozialarbeit eine weitere wichtige Entscheidung verbunden ist – die Fortführung der offenen Jugendarbeit, die in der Gemeinde im „Space“ ihre Heimat hat, wie Bürgermeister Uwe Grempels erläuterte. Diese Einrichtung wird von Waltraud Hook (Dipl. Päd.) und Renate Fuchs betreut, die beide im Sommer in die Rente verabschiedet werden. Der Verein Postillion, ein gemeinnütziger und freier Träger der Jugendhilfe und als solcher im Rhein-Neckar-Kreis bekannt, hat sich bereiterklärt, nicht nur die Schulsozialarbeit in die Hand zu nehmen, sondern auch den Jugendtreff „Space“ weiterzuführen.

„Space“ wird weitergeführt

Für beides, Schulsozialarbeit und offene Jugendarbeit, braucht es ein schlüssiges Konzept, das vom Verein in einer Ausschusssitzung mit dem Gemeinderat erörtert wurde und auf einhellige Zustimmung stieß. Womit der Weg frei war für die Vertragsunterzeichnung, die nun vom Rat beschlossen werden sollte.

Vereinbart werden soll, stellte Grempels die Eckpunkte des Kooperationsvertrages vor, dass eine Vollzeitstelle eingerichtet wird. Diese wird von einem Mitarbeiter des Postillion besetzt, der sich zu drei Viertel seiner Arbeitszeit um die Schulsozialarbeit, zu einem Viertel um die offene Jugendarbeit kümmern wird. Aus dieser Splittung errechnet sich ein möglicher Landes- und Kreiszuschuss von rund 25 000 Euro jährlich. Womit die Gemeinde noch rund 50 000 Euro zu tragen hat, zu denen jeweils 2000 Euro für die Verwaltungs- und Sachkosten von Schulsozialarbeit und offener Jugendarbeit hinzukommen. Wobei offen bleibt, ob das Budget des Jugendtreffs im kommenden Haushaltsjahr angepasst wird.

Mehrfach wurde das Thema im Rat behandelt, nun steht ein erfolgreicher Abschluss ins Haus, freute sich Claudia Kohpeiß (Grüne). Sie sah einen deutlichen Vorteil, wenn Schulsozialarbeit und Jugendarbeit sich ergänzen, die Jugend von der Kompetenz der Sozialarbeiter profitiert. Simone Köhler (FWV) sprach von einem schlüssigen Konzept, das ausgiebig diskutiert wurde und stimmte zu.

Ein langgehegter Wunsch

Kay Schweikert (CDU) sprach gleichfalls von einem guten Konzept, mit dem ein zwei Legislaturperioden währender Wunsch seiner Fraktion zu einem Abschluss komme. Gleichzeitig freute er sich, dass es mit dem „Space“ weitergeht und sah darin gute Voraussetzung für neue Impulse für die Jugendarbeit.

Richard Schmitt (SPD) bedankte sich vorab bei Gemeinderat Kay Schweikert für die Beharrlichkeit, mit der die Union das Thema Schulsozialarbeit verfolgt und immer wieder auf die Tagesordnung gebracht habe und stimmte der Kooperation mit dem Postillion gleichfalls zu, auch wenn er nicht verhehlte, dass die SPD lieber andere Ideen verfolgt hätte, den gesamten Bereich in den Händen der Gemeinde hätte belassen wollen.

