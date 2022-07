Altlußheimer Abiturienten mit Festveranstaltung verabschiedet

Altlußheim. Bevor der stellvertretende Schulleiter Stephen Shareski und der Abiturient Maurice Mick mit dem Musikstück „My Way“ von Frank Sinatra die Abiturientinnen und Abiturienten begrüßten, stimmten sich alle Anwesenden beim Sektempfang, der von der Jahrgangsstufe eins organisiert wurde, auf die feierliche Veranstaltung ein.

„Ihr habt es geschafft“, freute sich Shareski mit den Abiturienten und Abiturientinnen zum bestandenen Abitur. In seiner Begrüßung griff er einige Liedzeilen aus dem Eingangslied auf und ergänzte aus seiner persönlichen Erfahrung, dass es gut ist, aus den vielen Möglichkeiten selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, aber auch Gott in die Entscheidungen einzubeziehen. ergänzte „I did it my and HIS way“. Er betonte, „Gott schreibt Geschichte mit jedem, der sich ihm anvertraut“.

Auch Geschäftsführer Karlheinz Weißer gratulierte herzlich und wünschte den Schulabgängern und -abgängerinnen einen positiven Blick auf die Vergangenheit und Optimismus für eine gute Zukunft, in die sie mit Vertrauen auf Jesus, der auch in Schwierigkeiten vertrauenswürdig ist, gehen können.

Nun folgte die Rede des Klassenlehrers Michel Spiro, der mit viel Humor auf die vergangenen drei Jahre zurückblickte, dabei das gute Verhältnis zu der Klasse herausstellte und Gott für die vergangene Zeit dankte. Er bedankte sich bei jedem Schüler und jeder Schülerin persönlich und erinnerte jede und jeden an die positiven Eigenschaften, die sie mit auf ihren weiteren Lebensweg nehmen.

Glückwünsche vom Bürgermeister

Nach der Zeugnisübergabe durch Stephen Shareski überbrachte Bürgermeister Uwe Grempels die Glückwünsche der Gemeinde Altlußheim, teilte einige persönliche Erfahrungen aus seiner Schulzeit und machte den Abiturienten und Abiturientinnen Mut für ihren weiteren Weg. Am Ende seiner Gedanken überreichte er Milena Radinovic den Sozialpreis der Gemeinde Altlußheim, da sie es als verbindende Persönlichkeit verstand, Differenzen innerhalb der Klasse zu überwinden und als Klassensprecherin mit allen einen konstruktiven Dialog führte.

Weitere Preise wurden nun verliehen. An Johanna Hambsch ging der Markus-Schulpreis des Freundeskreises für den besten Abiturschnitt (1,7) und ebenso der Preis der Heidehof-Stiftung für besondere Leistungen im Bereich Pädagogik/Psychologie. Stephen Shareski lobte auch Ihr Engagement für die Schule und insbesondere den SBK (Schülerbibelkreis).

Klassensprecherin Milena Radinovic bedankte sich bei ihrem Klassenlehrer und auch den anderen Lehrern, die „immer versucht haben, das Beste aus uns herauszuholen“ und endete mit vielen guten Wünschen an ihre Mitschüler und Mitschülerinnen und meinte zum Schluss „Zieht durch, Leute.“ Johanna Hambsch überbrachte stellvertretend für die Klasse den Dank an die Unterrichtenden und überreichte ihnen Geschenke.

Emotionaler Abschluss

Das Musikstück „I’ll remember you“, vorgetragen von Mireya Lujan Treder und Stephen Shareski, sorgte für einen emotionalen Abschluss der Feier, die mit einem Gebet und einem Segen für die Klasse beendet wurde.

Natürlich wurde nach dieser offiziellen Abiturfeier weiter gefeiert, denn in den letzten Jahren haben alle große Herausforderungen gemeistert und gehen nun einen weiteren Schritt auf ihrem Lebensweg. Und vielleicht kommen sie als Ehemalige zum Herbstfest am Samstag, 24. September, zu dem alle zum gemeinsamen Wiedersehen eingeladen sind.