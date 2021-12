Altlußheimer Schüler lernen etwas über Strafvollzug

Altlußheim. Eine spannende Exkursion zum Seehaus Leonberg, das jugendlichen Straftätern einen Strafvollzug in einer „freien“ Form anbietet, haben die Schülerinnen und Schüler der Klassen 11, 12, und 13 der Markus-Schule unternommen. Als die Gruppe in Begleitung der Lehrkräfte Annette Lotz, Carmen Ueltzhöffer und Patrick Ruß im Seehaus ankam, war von Gittern jedenfalls nichts zu sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schüler bekamen mittels einer spannenden Präsentation durch den Häftling Luis, der in seiner Vergangenheit mehrmals Straftaten begangen hatte, einen Einblick in das Leben im Seehaus.

Das Seehaus hat einen strengen Tagesablauf und die Häftlinge selbst haben äußerst selten Freizeit. Der Alltag im Seehaus ist geprägt von Frühsport, Putzen, Schule, Arbeiten und zahlreichen anderen Aktivitäten, die nichts mit dem Thema „Faulenzen“ zu tun haben. Von morgens 5.30 Uhr bis abends um 22 Uhr ist stets Programm angesagt.

Gegenseitige Unterstützung

Die Häftlinge sollen von Anfang an gefördert werden, nicht nur durch ihre Gastfamilien, die auch eine wichtige Rolle im Seehaus spielen, sondern auch durch andere Häftlinge. Die Jugendlichen helfen sich gegenseitig und unterstützen sich als Peer-Group. Die Gastfamilien wiederum nehmen die Häftlinge in ihre Familie auf, sorgen für diese als Mentoren, verwalten beispielsweise finanzielle Angelegenheiten und feiern mit ihnen wichtige Feste wie Geburtstage oder Weihnachten, etwas, was nicht jeder Häftling zuvor gewohnt war. Auch bekommen die Jugendlichen eine Chance auf eine Ausbildung im handwerklichen oder landschaftlichen Bereich, in der Schreinerei oder Schlosserei auf dem Gelände. Das Seehaus bietet den Jugendlichen hierbei nicht nur Abwechslung oder eine Chance, sich mit ihren Fähigkeiten entfalten zu können, sondern auch wirklich die Gelegenheit, einen Neustart zu wagen. Die Jugendlichen lernen im Seehaus vor allem, ihre kriminellen Energien umzuwandeln und in etwas Neues – etwas Positives – zu investieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Luis wird nun noch weniger als ein halbes Jahr im Seehaus Leonberg sein. Er hat den Schülern mitgeteilt, wie viel er in dieser Zeit mitgenommen hat und wie es ihn verändert hat. Nach einer Führung über das Gelände des Seehauses und einem abschließenden Foto ging es für die Klassen schließlich wieder auf den Heimweg. Alle waren voll von Eindrücken, bewegt und froh, selbst in Freiheit zu leben.