Angebot auch für 50-Jährige

Altlußheim. Das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises kommt in die Rheinfrankenhalle. Geimpft werden Bürger mit dem mRNA-Vakzin (Moderna), die erste Impfung findet am Sonntag, 20. Juni, statt, die zweite am Sonntag, 25. Juli.

AdUnit urban-intext1

Mittlerweile haben sich einige Bürger auf den Aufruf der Verwaltung hin gemeldet, doch noch sind 90 Impfdosen verfügbar, sodass das Angebot auf einen Impfschutz nun auf die Personengruppe der über 50-Jährigen ausgeweitet wird. Wer sich für das Anbot interessiert, muss sich bis Dienstag, 15 Juni, 12 Uhr, im Rathaus gemeldet haben. Bei der Vergabe der Termine geht die Gemeinde nach dem Alter vor.

Anmeldungen sind unter Telefon 06205/39 43 39 oder unter den E-Mail-Adressen stefanie.goetzmann@altlussheim.de und annette.schmidt@altlussheim.de möglich. aw