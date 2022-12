Art der Nutzung bleibt vorerst offen

Altlußheim. Es war die letzte Sitzung des Jahres und wohl auch eine der kürzesten. Zumindest für die Öffentlichkeit. Hinter geschlossenen Türen hatten die Gemeinderäte anschließend im nichtöffentlichen Teil noch eine längere Debatte vor sich. Kurz war der öffentliche Teil auch deshalb, weil beim einzigen Tagesordnungspunkt – abgesehen von den üblichen Regularien – nur die Rahmenbedingungen beschlossen wurden, Details folgen.

Konkret ging es bei dem Punkt um den Bebauungsplan Sportflächen nördlich der Rheinfrankenhalle. Diese dort errichten zu wollen, ist Konsens im Gemeinderat, sie sollen als Ersatz für die durch den Bau des katholischen Kindergartens entfallenen Kleinspielfelder dienen. Eigentlich hätte der Ersatz schon vor dem Neubau kommen sollte, doch hätten sich diese Pläne zerschlagen.

Nun sei man mit den Planungen auf der Zielgeraden, freute sich Bürgermeister Uwe Grempels, der nochmals betonte, dass es lediglich ums Baurecht gehe. Ideen, wie die Sportflächen gefüllt werden könnten, gebe es genug, vom Bolzplatz bis zur Pumptrackanlage, doch würden diese Überlegungen zu einem späteren Zeitpunkt spruchreif.

An diesem Abend ging es um die während der Offenlage eingegangenen Anregungen der Träger öffentlicher Belange und von Privatpersonen, die vom zuständigen Planungsbüro bewertet und gegebenenfalls in den Satzungsbeschluss eingearbeitet wurden, den der Rat beschließen sollte. Daniel Hofmann vom Planungsbüro wsw und Partner aus Kaiserslautern erläuterte dem Rat die entscheidenden Änderungen.

Vorab hielt Hofmann fest, dass vier Anregungen eingegangen seien – alle jedoch außerhalb der Frist, sodass es zu Verzögerungen gekommen sei. Eine zurzeit „leider übliche“ Begleiterscheinung. Die Anregungen seien nicht gravierend gewesen, so habe beispielsweise das Baurechtsamt des Landratsamtes auf die Einhaltung der Grundflächenzahl verwiesen. Bei Grünflächen ein eher untergeordnetes Detail, so Hofmann, der trotzdem die Zahl von maximal 100 Quadratmeter für Gebäude, beispielsweise Toiletten, in den Satzungsbeschluss aufnahm.

Lärmschutzwall entfällt

Ein Bürger hatte die Frage der Zufahrt und des Lärmschutzwalls thematisiert. Der Wall sei vom Tisch, so Hofmann, mit ihm hätte man die Forderungen aus dem Lärmschutzgutachten nicht erfüllen können, nun soll ein Grünstreifen für Ruhe sorgen. Wie Bürgermeister Grempels ergänzte, beträgt der Abstand der geplanten Spielfelder zwischen 80 und 120 Metern und regle eine Schranke die Zufahrt von der Hockenheimer Straße. Diese werde nur dann geöffnet, sollte die Fläche bei Großveranstaltungen als Ersatzparkplatz für die Rheinfrankenhalle benötigt werden.

Dr. Holger Porath (Grüne) hätte es lieber gesehen, wäre explizit in die Satzung die Möglichkeit zur Errichtung von Pumptrack- oder Calisthenicsanlagen hineingeschrieben worden, doch sah Hofmann dies juristisch nicht untermauert, weshalb er den Begriff „Rampen sind möglich“ gewählt habe, der letztlich das gleiche Ziel habe.

Ansonsten freute sich Porath, auf der Zielgerade zu sein, eine Anlage schaffen zu können, die allen Generationen diene. Friedbert Blaschke (FWV) begrüßte den Satzungsbeschluss gleichfalls, immerhin diene er als Ersatz für die zwei Kleinspielfelder. Ähnlich äußerte sich Ines Schweickert (CDU) – „wir haben der Bevölkerung und uns das Wort gegeben und wollen unser Versprechen halten“, stimmte sie der Satzung zu, die den Weg freimacht für die Ersatzplanungen. Auch Dieter Hoffstätter (SPD) stimmte der Satzung zu, brachte jedoch seine Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass für diese kleine Fläche von knapp 0,8 Hektar, Planungskosten von gut 45 000 Euro anfielen. „So ist die Realität“, erwiderte Bürgermeister Grempels.