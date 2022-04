„Aufatmen und frei sein“

Alt-/Neulußheim. Der katholische Kirchenchor Lussheim setzte in der Fastenzeit eine liebgewonnene Tradition fort. Bei einem Gottesdienst mit Kaplan Tobias Springer gedachten die Sängerinnen und Sänger der verstorbenen Mitglieder der Chorfamilie. Zur Freude von Chorleiter Arno Nützel und Vorsitzendem Erwin Lang waren etliche Angehörige der Einladung gefolgt. Am Altar standen kleine Osterkerzen bereit, um sie für die zuletzt Verstorbenen zu entzünden.

Das Verlesen der Namen begleiteten die Sängerinnen und Sänger mit einem mehrstimmig gesungenen Motto-Spruch „Aufatmen sollt Ihr und frei sein“. Chormitglieder trugen die von Friedel Rupp, Liturgie-Beauftragte des Chors, ausgewählten Fürbitten und Texte vor. Sie bedankten sich auf diese Weise für die vielfältigen Formen, wie sich die Verstorbenen in das Chorleben eingebracht haben. Sei es durch Mitsingen als Aktive, Mitarbeit im Vorstand, als förderndes Mitglied oder die Teilnahme an den Veranstaltungen des Kirchenchors. Aus dem Freiburger Chorbuch trugen zehn Sängerinnen und Sänger unter anderem die gehaltvollen Chorsätze „Gott spricht uns zu“ und „Gott mag segnen“ überzeugend vor.

Die nächsten Aufgaben warten bereits. Auch in der Osterzeit wird der Kirchenchor in Gottesdiensten mitwirken. Begleitet werden die Liturgie am Karfreitag, Altlußheim, 15 Uhr, und der Festgottesdienst am Ostersonntag, Altlußheim, 9 Uhr. ph

