Austausch: Onlinecafé für Handwerker

Region. Das „Handwerkscafé“ der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet ein kompaktes Forum für Betriebe, um sich über aktuelle Themen zu informieren und sich auszutauschen. Nächster Termin für das 30-Minuten-Onlineformat ist Mittwoch, 26. April, 8.30 bis 9 Uhr. Das Thema der Veranstaltung bietet unter der Überschrift „Zukunftsfähige Entwicklung – Betriebsstrategie zum Thema Nachhaltigkeit“ einen Einblick in die Möglichkeiten und Anfordernisse, um das Unternehmen zukunftsfähig und nachhaltig aufzustellen. Die Spezialistinnen Emily Peters und Claudia Joerg aus der Unternehmensberatung der Handwerkskammer geben erste Impulse.

„Ökonomische Stabilität, Wissensweitergabe, soziales Miteinander, ökologische Verantwortung – all dies sind Themen der Nachhaltigkeit“, sagt Claudia Joerg. „Sie stellen heute einen festen Bestandteil für eine erfolgreiche Betriebsstrategie dar.“ Damit stellt sich die Aufgabe, das Thema Nachhaltigkeit umfassend zu definieren und Zielsetzungen zu formulieren, die im Unternehmen umsetzbar sind.

Das „Café“ findet per Microsoft Teams statt. Der Zugangslink wird nach der erforderlichen Anmeldung – per Mail an wirtschaftsfoerderung@hwk-mannheim.de – verschickt. Bei Fragen stehen Claudia Joerg, Telefon 0621/ 18 00 21 51, Mail an claudia.joerg@hwk-mannheim.de, oder Emily Peters, Telefon 0621/ 18 00 21 50, Mail an emily.peters@hwk-mannheim.de zur Verfügung. zg