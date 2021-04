Autobahn treibt Zahlen hoch

Altlußheim/Neulußheim/Reilingen. Nach einem erneuten Anstieg auf 484 Straftaten (Vorjahr: 456) haben die Fallzahlen in Reilingen 2020 den höchsten Wert seit 2005 erreicht. Der langjährige Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2020 liegt bei 338 Straftaten. Allerdings müsse wie bei Hockenheim berücksichtigt werden, dass 161 Delikte dem Gemeindegebiet zugerechnet werden, obwohl Tat- oder Feststellungsort der Straftat der Autobahnparkplatz an der A 6 war, ergänzt Erster Polizeihauptkommissar Manfred Krampfert, der die Daten aufbereitet hat.

Diese 161 „Autobahnstraftaten“ setzen sich aus 56 Verstößen gegen ausländerrechtliche Bestimmungen, 52 Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und 35 Vermögens- und Fälschungsdelikten zusammen. Die um die Fälle von der A 6 bereinigte Häufigkeitszahl beträgt 4210 und liegt damit recht genau in der Mitte der Werte für die Nachbargemeinden Neulußheim (3363) und Altlußheim (5112), berichtet Krampfert.

Von den 484 polizeilich registrierten Straftaten wurde 323 aufgeklärt, die Quote von 66,7 Prozent liegt auf Landesniveau. Es wurden 115 Diebstahlsdelikte verzeichnet, im Vorjahr waren es 70. Zunahmen betrafen Fahrräder (zwölf, Vorjahr: acht) und Pkw-Aufbrüche (20 statt fünf). Unverändert blieb mit acht die Anzahl der Wohnungseinbrüche, der langjährige Durchschnitt liegt bei sieben.

Deutlich mehr Warenbetrügereien

Deutlich angestiegen sind die Fallzahlen bei Vermögens- und Fälschungsdelikten – von 66 (2019) auf 92 Delikte, insbesondere bei den Warenbetrügereien. Einen leichten Rückgang weist die Statistik bei den Rohheitsdelikten auf von 37 auf 34 Fälle, den Schwerpunkt mit 18 Fällen bilden die vorsätzlichen Körperverletzungen.

Enorm rückläufig sind die Fallzahlen bei der Rauschgiftkriminalität von 161 im Jahr 2019 auf 98 Delikte. Hier spricht Krampfert von einer Schwerpunktverlagerung nach Altlußheim. Die Polizei ermittelte 295 tatverdächtige Personen, 254 waren männlich und 41 weiblich. Auffällig sei der deutliche Rückgang bei den Jugendlichen von 47 im Jahr 2019 auf 17. Das stehe im Zusammenhang mit den rückläufigen Straftaten im Betäubungsmittelsektor.

Recht sprunghafte Entwicklungen weisen die Fallzahlen für Neulußheim in den vergangenen vier Jahren auf: von 203 Fällen (2017) über 288 Fälle (2018) und 205 Fälle (2019) auf nunmehr 239 Fälle. Mit seiner Häufigkeitsziffer von 3363 dürfe Neulußheim nach 2019 auch 2020 für sich in Anspruch nehmen, die Gemeinde mit der niedrigsten Kriminalitätsbelastung in der Verwaltungsgemeinschaft zu sein.

Die Aufklärungsquote von 50,2 Prozent ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken, was aber im Kontext mit den örtlichen Deliktstrukturen betrachtet werden müsse mit vielen Pkw-Aufbrüchen oder Sachbeschädigungen. Die Diebstahlsdelikte weisen eine Zunahme auf 68 Taten (Vorjahr: 52) auf, wobei lediglich der besonders schwere Fall des Fahrraddiebstahls mit zehn Taten auffällig (Vorjahr: sechs) sei, ansonsten seien die einzelnen Diebstahlsarten breit gefächert.

Eine Zunahme um sechs Fälle auf 37 ist bei den Rohheitsdelikten festzustellen, hier liegt der Tatschwerpunkt mit 19 Fällen bei vorsätzlichen Körperverletzungen. Gravierend angestiegen auf 21 sind die Fälle, in denen Fahrzeuge mutwillig beschädigt wurden (Vorjahr: neun), in zehn Fällen (Vorjahr: sechs) wurde ein abgeschlossenes Fahrrad entwendet.

Sehr erfreulich ist laut Manfred Krampfert, dass sich die niedrigen Fallzahlen im Bereich des Wohnungseinbruches nochmals auf zwei Fälle halbiert haben und die Pkw-Aufbrüche auf zwei Fälle (Vorjahr: sieben) zurückgingen. Ebenfalls sehr deutlich sanken die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz auf 19 Fälle (Vorjahr: 33), bei den Fälschungs- und Vermögensdelikten war ein leichter Rückgang auf 36 Fälle (Vorjahr: 38 Taten) zu verzeichnen. Zu den 239 Delikten wurden 119 tatverdächtige Personen ermittelt: 96 männlich und 23 weiblich.

Höchster Zuwachs in Altlußheim

Altlußheim verzeichnet für 2020 mit einem Anstieg der Straftaten auf 316 Fälle den höchsten prozentualen Zuwachs: um 39,8 Prozent). Die 316 polizeilich registrierten Taten (Vorjahr: 226) stellen auch den höchsten Wert der vergangenen 15 Jahre dar, der Durchschnitt lag bei 214 Delikten. 192 Taten wurden aufgeklärt, was einer um 12,6 Prozentpunkte gestiegenen Aufklärungsquote von 60,8 Prozent entspricht.

Bei den Rauschgiftdelikten wurden 90 Verstöße (Vorjahr: 14) zur Anzeige gebracht. Der absolute Großteil erfolgte aufgrund illegalen Besitzes und/oder Konsums, maßgeblicher Stoff war hierbei Cannabis.

Die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte stieg von 41 (2019) auf 72 an. 69-mal handelte es sich um Betrugsstraftaten mit dem Schwerpunkt Waren- oder Warenkreditbetrug auf, die ganz überwiegend Straftaten über das Internet begangen werden. Auffällig war die Zunahme bei den Betrugsarten „Enkeltrick“ und „Falsche Polizeibeamten“, die aber überwiegend im Versuchsstadium scheiterten. Es gab 16 Pkw-Aufbrüche (Vorjahr 11) und 29 Rohheitsdelikte (Vorjahr 27), aber nur zwei Wohnungseinbrüche und 15 Beschädigungen an Kfz. 148 Tatverdächtige wurden ermittelt. mm