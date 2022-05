Autofahrer stößt bei Altlußheim mit Reh zusammen - Tier verletzt

Altlußheim. Ein 53-jähriger Hyundai-Fahrer ist in den Abendstunden des Donnerstags gegen 22 Uhr mit seinem Pkw auf der B39 in Richtung Altlußheim mit einem Reh kollidiert. Das Tier kam laut Angaben der Polizei zwischen den Einmündungen in Richtung Ketsch und Altlußheim, auf Höhe Sportplatz Altlußheim, vom Rhein her. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 8500 Euro.

Das verletzte Reh verschwand und konnte im Nahbereich der Unfallstelle nicht mehr aufgefunden werden. Der zuständige Jagdpächter wurde noch in den Abendstunden verständigt und kümmert sich um die weitere Absuche nach dem verletzten Waldtier.