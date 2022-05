AVR sammelt Schadstoffe an Rheinfrankenhalle

Altlußheim. In Haushalten fallen auch Produkte an, die umweltgefährdende Stoffe enthalten. Bei der Sammlung der AVR können sie entsorgt werden. Am Freitag, 27. Mai, steht das AVR-Mobil von 10 bis 12.30 Uhr an der Rheinfrankenhalle.

Schadstoffe wie Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, Rostschutzmittel, Spraydosen, Reinigungsmittel und andere werden in haushaltsüblichen Mengen angenommen. Sie sollten in der Originalverpackung angeliefert werden und auslaufsicher verpackt sein, außerdem dürfen sie nicht schwerer als 20 Kilogramm und nicht größer als 30 Liter sein.