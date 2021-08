B 39 in Richtung Altlußheim wird geöffnet

Wie auf dem Bild markiert, ist ab Donnerstag, 19. August, Altlußheim wieder über die B 39 erreichbar. In der Gegenrichtung führt der sanierte Streckenabschnitt jedoch nur zur L 560 in Richtung Karlsruhe. Wer in Richtung Hockenheim oder Schwetzingen fahren will, muss weiterhin den Weg durch Neulußheim nehmen, bis die Sanierung fortgeschritten ist.

