B 39 in Richtung Altlußheim wird geöffnet

Alt-/Neulußheim. In der ersten Phase des dritten Bauabschnittes wurde zunächst der Streckenabschnitt zwischen der Zufahrt zur Deponie und dem Abzweig B 39/Hockenheimer Straße sowie die rechte Fahrspur der B 39 in Fahrtrichtung Neulußheim von der L 723 bis zum Abzweig zur L 560 erneuert.

In der nun folgenden zweiten Phase dieses Bauabschnittes wird ab Donnerstag, 19. August, die von Neulußheim Richtung L 723 führende Fahrspur zwischen dem Abzweig zur L 560 und der L 723 saniert. Dazu wird ab Mittwoch, 18. August, die Verkehrsführung angepasst. An der derzeit gültigen Streckenführung gibt es keine grundsätzlichen Änderungen: Verkehrsteilnehmer von der L 723 aus Hockenheim in Richtung Neulußheim, Altlußheim und Karlsruhe werden im Einbahnverkehr am Baufeld vorbeigeführt. Der Verkehr aus Altlußheim und Neulußheim in Richtung Hockenheim wird durch Neulußheim zur L 560 und von dort weiter Richtung Norden umgeleitet. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert.