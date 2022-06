B 39 zwischen Altlußheim und Neulußheim nach Unfall zeitweise gesperrt

Altlußheim/Neulußheim. Ein Verkehrsunfall, bei dem nach ersten Informationen fünf Menschen verletzt wurden, hat sich am Donnerstag auf der B 39 zwischen Altlußheim und Neulußheim ereignet. Laut Angaben eines Mitarbeiters vor Ort wollte ein Autofahrer von der Kirschenstraße in Richtung Speyer auf die B 39 auffahren und übersah dabei ein anderes Fahrzeug, das in Richtung Hockenheim unterwegs war. Die Bundesstraße war auf Höhe Altlußheim in Fahrtrichtung Hockenheim bis 13 Uhr gesperrt. Rettungskräfte waren laut Polizei vor Ort im Einsatz. Genauere Informationen vonseiten der Polizei sollen folgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1