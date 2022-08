Wer in diesen Tagen Abkühlung im Blausee sucht – das sind bei der herrschenden Temperaturen nicht wenige Menschen – der kann auf einem Schild lesen, dass die Badesaison in der Freizeitanlage in diesem Jahr früher als üblich, nämlich bereits am Sonntag, 4. September, endet. Als Grund werden Arbeiten an der Blauseebrücke genannt.

Die Badesaison endet damit eine Woche vor dem Ende der

...