Bahn fährt in die Nacht

Altlußheim. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet am Samstag, 22. Oktober, wieder die „Lange Nacht der Modellbahn“ statt. Initiiert wird sie von den Interessengemeinschaften Kurpfalzrunde (www. kurpfalzrunde.de) und IC-Saar-Kurier (www.ic-saar-kurier.de) an vielen Standorten in Nordbaden, Pfalz und dem Saarland. Die Veranstaltungsreihe gibt es seit 2009 im Saarland und seit 2018 in der Kurpfalz.

Die teilnehmenden Vereine präsentieren ihre Anlagen in ihren Vereinsräumen. Die für dieses Hobby sehr ungewöhnliche Zeit, von 16 Uhr bis mindestens 22 Uhr, soll den interessierten Gästen und Besuchern die Vielfältigkeit der Modellbahn aufzeigen. An einigen Standorten wird sogar kulinarisch etwas Besonderes angeboten.

Auch das Ambiente während den Öffnungszeiten ist einzigartig, manchmal wird das Licht gelöscht und man kann die vielen Lämpchen und LEDs erkennen, die die Anlagen und Dioramen in eine schöne Miniaturwelt erscheinen lassen.

Das vorrangige Ziel ist es, das etwas in die Jahre gekommene Hobby Modelleisenbahn wieder ein wenig in den Vordergrund zu stellen. Das Motto der Nacht lautet: „Öffnet die Türen, lasset die Menschen sehen, was ihr in eurer Freizeit macht und könnt.“

Die Modellbahnfreunde Altlußheim zeigen ihre Modulanlage an diesem Tag in ihrem Vereinsraum in Mannheim-Käfertal in der Heppenheimer Straße 23 (Gebäude Schollmeier). Der Eintritt ist frei. hmü

Info: Einen Vorgeschmack auf die Anlage gibt es unter www.modellbahnfreunde-altlussheim.de