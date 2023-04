Bande über Ärmelkanal geknüpft: Altlußheim will sich mit Gemeinde in Wales verbinden

Altlußheim. Wie Bürgermeister Uwe Grempels in einer Pressekonferenz mitteilt, geht die Gemeinde Altlußheim eine neue Ortspartnerschaft mit einer Gemeinde im Nordwesten von Wales ein. Es handelt sich dabei um die Gemeinde Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch hat rund 3000 Einwohner und ist damit in etwa halb so groß wie Altlußheim. Der Name der Gemeinde Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch bedeutet aus dem Walisischen übersetzt: „Marienkirche in einer Mulde weißer Haseln in der Nähe des schnellen Wirbels und der Tysiliokirche bei der roten Höhle“. Ein Name, bei dem die Gemeinde am Rheinbogen, der ein solch bedeutungsvoller Name bisher vorbehalten blieb, nur staunen kann.

Die Freien Wähler wollen daher eine Petition in den Gemeinderat bringen, dem Ort einen bedeutungsschwangeren Namen zu geben. Ein Vorschlag ist „Amrheingelegenmitblauseekerschschnuteputzermuseumautovisionundganzvielgrün“. Uwe Grempels findet den Vorschlag interessant, bezweifelt aber, dass die passende Websiteadresse noch verfügbar ist.

Straße wird umbenannt

Jetzt heißt es aber erst mal nach vorne schauen. So wird nicht nur kommende Woche eine Delegation aus dem walisischen Ort Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch erwartet und die Partnerschaft zwischen Altlußheim und Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch offiziell besiegelt, sondern auch feierlich ein Schild am Ortseingang mit dem Namen der Partnergemeinde (Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch) enthüllt.

Außerdem soll die Hauptstraße zukünftig den Namen Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochstraße tragen und der Messplatz zum Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch-Platz umbenannt werden. Für die Schilder hat die Gemeinde jeweils zehn Meter lange und 50 Zentimeter tiefe Grundstücke zugekauft.