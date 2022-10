Barrierefrei in den ÖPNV

Altlußheim. Die vier Bushaltestellen im Ortsbereich sollen barrierefrei gestaltet werden. Der Gemeinderat war in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause einstimmig für einen Antrag zur Aufnahme in das Förderprogramm des Landes. Die Entscheidung über einen Zuschuss könnte bis März nächsten Jahres eintreffen.

Die Kostenschätzung für den Umbau liegt bei rund 300 000 Euro. Die Förderquote beträgt 50 Prozent, im Falle der Herstellung der Barrierefreiheit kann es bis zu 75 Prozent auf die Baukosten geben. Für die planerische Unterstützung sorgt das Ingenieurbüro Willaredt aus Sinsheim, das beim Umbau von barrierefreien Bushaltestellen entsprechende Referenzen aufzuweisen hat. Für die Vorplanung sind rund 14 000 Euro aufzuwenden. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. Die Gemeinderäte begrüßten die richtungsweisende Maßnahme und plädierten für eine zügige Umsetzung.

Altlußheim beteiligt sich an den Ausschreibungen der Stadtverwaltung Hockenheim für die Rahmenverträge für Unterhaltungsarbeiten an Kanalisation, Trinkwasserleitungen, Straßen und Feldwegen. Die Verträge laufen zum 30. November aus. Die Synergieeffekte einer gemeinsamen Ausschreibung sollten zukünftig weiter genutzt werden, meinten alle Fraktionen und ermächtigten einstimmig die Verwaltung, sich auch zukünftig an der gemeinsamen Ausschreibung mit der Stadtverwaltung Hockenheim zu beteiligen. vw