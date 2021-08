Bastelspaß für Altlußheimer Ferienkinder

Altlußheim. Mit dabei beim Ferienspaß der Gemeinde ist die Bücherei, die aus diesem Anlass eine Gruppe Grundschulkinder in ihren Räumlichkeiten willkommen hieß. Für die Kinder eine ungewohnte Gaudi – waren sie doch allein in der ungewohnt ruhigen Bücherei. Weshalb immer wieder die ungläubige Frage an Petra Schupp und ihr Team herangetragen wurde: „Und andere dürfen nicht rein?“ Die Kinder konnten ihr Glück kaum fassen.

Nein, durften sie nicht, denn die Ferienkinder waren aus einem bestimmten Grund in der Bücherei und mit einer besonderen Aufgabe betraut: Es wurden große Collagen erstellt, die dann in der Bücherei aufgehängt werden sollen.

Verschiedene Motive erwogen

Zuerst einigten sich die Kinder darauf, was sie machen wollen. Dann teilten sie sich in drei Gruppen auf: Eine wollte einen Azelotl machen, eine einen Schmetterling und der dritten Gruppe schwebte ein Schäferhund vor. Die Kinder zeichneten grob die Umrisse auf die Unterlage. Dann überlegten sie sich, in welcher Farbe das Bild ausgeführt werden soll.

Jetzt kam der Teil, der ihnen besonders viel Spaß machte: Sie rissen aus alten Zeitschriften Schnipsel aus und klebten sie auf den gezeichneten Umriss. Nach und nach nahmen die Figuren Gestalt an. Nach einer kleinen Trink- und Essenspause ging es weiter. Am Ende konnten die Kinder noch mit Gouache außenrum malen. Das Büchereiteam war ganz begeistert von den Ergebnissen.

Vor dem Abholen durch die Eltern gab es in der Bücherei noch ein kleines Ratespiel und schon war der Vormittag wie im Fluge vergangenen. Wer neugierig geworden ist, der kann die fertigen, von den Kindern gestalteten Werke in der Gemeindebücherei bewundern.