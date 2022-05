Bauanfragen im Fokus

Altlußheim. Der Altlußheimer Gemeinderat wird sich in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Dienstag, 24. Mai, um 19.30 Uhr in der Rheinfranken-Halle mit mehreren Bauthemen beschäftigen. Nach den Fragen, Anregungen und Vorschlägen der Sitzungsbesucher geht es zunächst um einen Bauantrag zur Errichtung einer Lager- und Wendefläche, gefolgt von der Beratung über die Erstellung eines Containergebäudes für ein Notstromaggregat sowie einer Schallschutzwand in der Badenwerkstraße 1. Es folgt der Bebauungsplan „Rheintalbahnstraße“ in Waghäusel, wobei es um eine Beteiligung nach dem Baugesetzbuch geht. Im Anschluss folgen die Bekanntgabe der Beschlüsse der letzten nicht-öffentlichen Sitzung und des Bürgermeisters sowie die Mitteilungen und Anfragen aus dem Gemeinderat.

Die Verwaltung weist explizit darauf hin, dass für Besucher der öffentlichen Sitzung die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) bestehe. zg

