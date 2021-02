Altlußheim. In der Anne-Frank-Straße plant ein Bauherr die Errichtung eines Einfamilienhauses samt Garage. Ein Vorhaben, dass nicht in allen Punkten mit dem dort geltenden Bebauungsplan „Hockenheimer Flur I, 2. Änderung“ übereinstimmt, weshalb der Gemeinderat in seiner Januar-Sitzung einigen Ausnahmen zustimmen sollte. Beispielsweise hat sich der Bauherr für ein Walmdach entschieden. Solche Dächer sind ausnahmsweise zulässig und auch in der Nachbarschaft zu finden, sodass der Rat der Ausnahme ebenso zustimmte wie der Überschreitung der Zufahrtsbreite zum Grundstück. Denn eigentlich ist in dem Gebiet eine zweite Zufahrt nicht vorgesehen, da jedoch kein öffentlicher Stellplatz verlorengeht, ist die Befreiung möglich.

Ebenfalls Zustimmung fanden die Pläne zum Teilausbau einer Scheune im hinteren Grundstücksbereich, mit dem neuer Wohnraum geschaffen werden soll. Dies auch deshalb, weil ursprünglich an dieser Stelle der Neubau eines Wohnhauses geplant war, dass die hintere Baugrenze nicht einhielt. Diese Bauvoranfrage wurde vom Rat – weil zu massiv – abgelehnt, mit der nunmehr abgespeckten Variante konnten alle leben.

Rückbau nach negativem Votum

Auch ein Bauherr in der Schwabenstraße darf tätig werden – allerdings anders als erhofft. Denn er hatte sich die Errichtung einer Gartenlaube nachträglich genehmigen lassen wollen, nun wird er sie zurückbauen müssen, denn der Rat verweigerte die Zustimmung.

Ines Schweickert (CDU) fand schon den Begriff „Gartenlaube“ irritierend, immerhin handle es sich um ein Gebäude mit 164 Quadratmetern. Obendrein, hatte schon die Verwaltung moniert, wird der Mindestabstand zur hinteren Grundstücksgrenze nicht eingehalten und ist das Grundstück insgesamt deutlich überbaut. Der erforderliche Abstand zur hinteren Grundstücksgrenze ist zudem als Baulast eingetragen, sodass Sandra Fluhrer (Grüne) keinerlei Spielraum für den Rat sah, dieser ablehnen müsse. Friedbert Blaschke (FWV) sah dies genauso und empfahl, wie auch Richard Schmitt (SPD) den Rückbau. Wie Ines Schweickert noch hinzufügte, würde durch das Vorhaben Parkraum geopfert, die Fahrzeuge müssten nun auf öffentlichen Stellplätze parken. Sie wünschte sich, das gesamte Gebiet im Gemeinderat städtebaulich zu überarbeiten, zu klären, was sein dürfe, was nicht.

Befasst hatte sich der Rat hingegen im Sommer des vergangenen Jahres mit einem anderen Gebiet und den Bebauungsplan der Innenentwicklung Quartier „Haupt-, Kurpfalz-, Waldhorn und Ziegelstraße“ beschlossen. Für dieses sollte nun gleich mit einem der ersten Bauanträge eine Ausnahme beschlossen werden, was weder Simone Köhler (FWV) – „wehret den Anfängen“ – noch die Fraktion der Grünen nachvollziehen konnten.

Die beantragte Aufstockung eines Wohnhauses in der Hauptstraße war an und für sich unproblematisch, bis auf die vom Bauherrn gewählt Dachform, die der Bebauungsplan nicht vorsieht: ein Mansarddach. Zugelassen sind hingegen Satteldächer. Die beiden Dachformen unterscheiden sich dadurch, dass beim Mansarddach die Dachfläche im unteren Bereich abgeknickt sind, sodass zusätzlicher Wohnraum entsteht.

Mansarddach zugelassen

Sandra Fluhrer hielt die gewählte Dachform für nicht notwendig, Friedbert Blaschke hielt sie für die Mehrheit der FWV-Fraktion für tolerabel. Richard Schmitt sah dies für die Sozialdemokraten ähnlich, zumal neuer Wohnraum geschaffen werde und man die Gestaltungsfreiheit der Bauherren nicht in ein zu enges Korsett schnüren solle. Die Mehrheit konnte sich mit dem Mansarddach abfinden und genehmigte es gegen die Stimmen der Grünen und von Simone Köhler.