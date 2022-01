Bebauungsplan in Altlußheim: Grenzen zum Feld verschieben sich

Altußheim. Der Bebauungsplan Rheinhäuser Straße/Niederfeldweg beschreibt die westliche Bauzeile entlang der Rheinhäuser Straße. Der Geltungsbereich weist eine Fläche von etwa vier Hektar auf. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stand besagter Bebauungsplan erneut auf der Agenda. Nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 27. Juli 2021 wurden mit der ergänzten und geänderten Planversion des Bebauungsplans die Öffentlichkeit sowie die Behörden beteiligt. Die eingegangenen Anregungen wurden vom Planungsbüro bearbeitet und mit einem entsprechenden Vorschlag zur Abwägung versehen. Die Grundzüge des Bebauungsplans werden dadurch nicht berührt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mitglieder des Gemeinderates stimmten nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander den Beschlussvorschlägen zu den Stellungnahmen zu und billigten den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans. Stadtplaner Dietmar Glup vom beauftragten Büro erläuterte die wichtigsten Änderungen und beantwortete Fragen der Gemeinderäte.

Einfriedungen: Die maximal zulässige Höhe von Einfriedigungen entlang öffentlicher Straßen und Wege wird auf 1,80 Meter festgesetzt. Bezugspunkt ist dabei die Höhe der unmittelbar an die Einfriedigung angrenzende öffentliche Verkehrsfläche. Änderungen ergeben sich bei den Einfriedungen entlang des „Niederfeldwegs“. Diese dürfen hinsichtlich ihrer sichtbaren Höhe das genannte Höhenmaß nicht überschreiten. Das bedeutet: Wenn zwischen dem Weggrundstück und der Einfriedung ein Abstand eingehalten wird, ist dieser als begrünte und zu pflegende (Böschungs-) Fläche, ohne Stützwandelemente oder Pflanzsteine, anzulegen. Gemeinderätin Ursula Kirschner (FWV) merkte an, dass man bei vielen Grundstücken, die an den Niederfeldweg grenzen, nicht erkenne, wo diese aufhören. Zum Teil seien diese bepflanzt oder der Grünschnitt werde abgelegt. „Ich habe das Gefühl, die Grenze der Grundstücke rutscht immer mehr Richtung Feld“, erklärte Kirschner. Dies müsse die Gemeinde prüfen, so Bürgermeister Uwe Grempels, da dass man sein eigenes Grundstück einfrieden dürfe, aber eben nicht den Weg der Gemeinde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schottergärten und -schüttungen: Flächenhafte Stein-/Kies-/Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen sind auf den Baugrundstücksflächen unzulässig. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind, soweit diese Flächen nicht für andere zulässige Nutzungen benötigt werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien sind nur zur Anlage von dauerhaft mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig.

Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser: Niederschlagswasser ist flächenhaft über Mulden auf mindestens 30 Zentimer mächtigem, bewachsenem Boden in das Grundwasser zur Versickerung zu bringen. Eine darüber hinaus mögliche Versickerung von Niederschlagswasser in unterirdischen Anlagen bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Glup betonte, dass das Pflanzen von Bäumen in Versickerungsmulden nicht gestattet ist. „Durch die Wurzeln bilden sich präferierte Fließwege in der belebten Bodenzone aus. Dadurch ist eine gleichmäßige Versickerung nicht mehr gewährleistet“, las er die Änderung vor. Daher empfehlt der Stadtplaner, eine Zisterne auf dem Grundstück zu bauen, um Regenwasser im Garten nutzen zu können. Eine Pflicht dafür sehe er nicht, aber man könne eine Empfehlung als Hinweis aussprechen. Überschüssiges Wasser aus einer Zisterne muss zur Versickerung gebracht oder an die Kanalisation angeschlossen werden – dies könne auch über ein technisches System erfolgen. Ines Schweickert (CDU) fragte sich, warum keine Bäume in den Versickerungsmulden gebaut werden dürfen. Die Bäume am Feldrand seien wichtig für die Tiere und den Klimaschutz. Im Grund gehe es doch darum, dass man das Wasser auf dem Weg zum Grundwasser verlangsame und daher die Mulden nicht bepflanzt werden dürfen. Glup sehe die Zusammenhänge nicht. Es habe den Hintergrund, dass wenn auf dem Grundstück Wasser versickert, werde das nicht flächig gemacht, sondern Mulden müssten gebildet werden. Es gebe auch keine Vorgaben, wo diese sein müsse. „Hier hat jeder die Möglichkeit, auf seinem Grundstück eine kleine Mulde auszubilden und eine zusätzliche Begrünung zu machen“, so Glup. Er führte aus, dass die Formulierung zudem vom Wasserrechtsamt des Kreises und den Experten stamme. Sie sagen, wenn der Baum Wurzeln bildet, sei die Versickerungsfähigkeit nicht das, was sie ansonsten sein kann.

Stellplätze: Die Breite wird aufgrund einer möglichen Anordnung von zwei Pkw-Stellplätzen von 5 Meter auf 5,50 Meter erweitert.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Abweichende Bauweise Rheinhäuser Straße: Aufgrund von Einwendungen des Baurechtsamts sind als abweichende Bauweise nur Einzel-/Doppelhäuser mit der Abweichung zugelassen, dass die beschriebenen Grenzbebauungen zugelassen oder zwingend vorgeschrieben sind. Stadtplaner Glup erklärte, dass die Flurstücke 129/2 und 130/1 in der Hand eines Grundstückseigentümers sind. Daher könne eine Bebauung auf der Grenze zum Flurstück 129 zugelassen, jedoch nicht zwingend gefordert werden. „Damit darf auf der Grenze angebaut werden, muss aber nicht“, erklärte Glup.

Photovoltaik-Anlagen: Bürgermeister Uwe Grempels hob noch hervor, dass Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Scheunen oder Riegel nicht ausgeschlossen werden. Wenn ein Antrag vorliege, solle dieser geprüft werden.

Stadtplaner Glup merkte abschließend an, dass durch die geänderte Festsetzung bezüglich der Flurstücke 129 und 130 eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit notwendig sei. Stellungnahmen können dabei nur zu den ergänzten Teilen abgegeben werden. Die Frist wird auf zwei Wochen verkürzt.