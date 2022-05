Benefizkonzert erbringt stattliche Spende

Altlußheim/Hockenheim. Das Kammerorchester Hockenheim folgte dem Aufruf des Bundes Deutscher Liebhaber-Orchester, bei der Aktion „Musik gegen Krieg“ mitzumachen. Nach einer zweijährigen Pause meldete sich das Kammerorchester unter der Leitung von Robert Sagasser mit einem großartigen Konzert aus der Corona-bedingten Pause zurück. Am 8. Mai fand das Auftritt in der evangelischen Kirche in Altlußheim statt (wir berichteten) . Es waren viele Besucher gekommen, die eine enorme Spendenbereitschaft an den Tag legten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Spendentopf für die Ukraine-Hilfe füllte sich am Ende des Konzerts mit 2130 Euro und wurde vom Orchester auf 2500 Euro aufgerundet. Das Kammerorchester dankt allen Zuhörern und Spendern anlässlich der Übergabe. mb/Bild: Brandenburger

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2