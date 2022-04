Bereich zum Niederfeld wird überplant

Altlußheim. Bebauungspläne stehen im Mittelpunkt der Ratssitzung, die am Dienstag, 26. April, 19.30 Uhr, in der Rheinfrankenhalle stattfindet. Einmal geht es um das Gebiet Rheinhäuser Straße/Niederfeldweg, zum anderen, daran direkt anknüpfend, um das Gebiet Untere Hauptstraße/Niederfeldweg und letztlich um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Mozartstraße 2-1“ sowie um den Bebauungsplan Niederfeld.

Die Arbeiten am Bebauungsplan Rheinhäuser Straße/Niederfeldweg sind schon weit fortgeschritten. Im Rat herrscht Konsens, dass die Bebauung in zweiter Reihe in dem Gebiet geregelt werden muss. Der Plan wurde im Rat schon beschlossen und öffentlich ausgelegt. Die dabei eingegangenen Anregungen und Bedenken wurden in den Planentwurf eingearbeitet, dieser vom Rat im Januar als Plan beschlossen.

Wegen ergänzender Festsetzungen zu zwei Flurstücken wurde anschließend nochmals eine verkürzte Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit durchgeführt. Dabei gab es nur eine Ergänzung zu Vorschriften über Dachgauben. Über diese Änderung soll nun der Rat entscheiden. Stimmte er ihr zu, kann anschließend der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden.

Die Ortsrandbebauung zum Niederfeld hin mit Hilfe eines Bebauungsplans zu regeln, macht nicht nur westlich der Rheinhäuser Straße Sinn. Auch aus dem Bereich zwischen der Hauptstraße, von der Einmündung der Rheinhäuser Straße bis hin zum Ortsausgang in Richtung Bundesstraße, und dem Niederfeld werden immer wieder Bauanträge an die Gemeinde herangetragen.

Plangebiet soll erweitert werden

Weshalb die Verwaltung der Meinung ist, dass auch für diesen Bereich eine Überplanung notwendig ist, um eine städtebaulich geordnete Entwicklung zu erreichen. Aus diesem Grund schlägt sie dem Rat die Aufstellung eines Bebauungsplans „Untere Hauptstraße/Niederfeldweg“ vor. Gleichzeitig soll der Rat für diesen Bereich eine Veränderungssperre beschließen, um negative Entwicklungen im Vorfeld des Bebauungsplans zu verhindern.

Wohnraum im Innenbereich

Auf einer Brachfläche in der Mozartstraße, neben der Albert-Schweitzer-Straße, soll ein Wohngebäude errichtet werden. Das dreigeschossige Haus soll über zehn Wohneinheiten und eine Tiefgarage verfügen. Für dieses Projekt ist die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans notwendig, dessen Kosten, wie vertraglich vereinbart, zulasten des Bauherren gehen.

Auf einem Grundstück längs der L 560, der Landstraße an Neulußheim vorbei in Richtung Karlsruhe, soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Das dreieckige Gelände wird von der Landesstraße, der Bundesbahnstrecke und dem Bahnhofsgelände Neulußheim begrenzt.

In diesem Bereich plant das Regierungspräsidium Karlsruhe nun einen neuen Anschluss an die Landesstraße. Dadurch muss das Photovoltaikgelände um rund 5000 Quadratmeter verkürzt werden und beträgt jetzt nur noch knapp 16 000 Quadratmeter. Der Rat ist aufgefordert, dem neuen Planungsentwurf zuzustimmen.

Befassen wir sich der Gemeinderat noch mit drei Bauanträgen, bei denen es zum einen um die Errichtung von Terrassen im Baugebiet „Alte Gärtnerei“ geht, zum anderen um einen Carport in der Kurpfalzstraße und letztlich um einen geplanten Dachgeschossausbau in der Mühlstraße.

Bekanntgaben, Mitteilungen und Anfragen aus den Reihen der Gemeinderäte schließen den öffentlichen Teil der Sitzung ab, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist.