Altlußheim. Der Bestand an Bienen und Schmetterlingen ist in den vergangenen Jahren dramatisch zurückgegangen. Nutzpflanzen und Bäume werden nicht mehr ausreichend bestäubt. Verantwortlich ist unter anderem der fortschreitende Rückgang der natürlichen Lebensräume. Schließlich fehlen die Insekten auch vielen Vogelarten als Nahrungsquelle.

AdUnit urban-intext1

Dagegen kann jeder etwas tun, deshalb hat die Gemeinde bereits im vergangenen Jahr Blumensamen der Sorte „Bienensommer“ bestellt und an die Bevölkerung verteilt. Auch in diesem Jahr können die Einwohner bis zu zwei Päckchen Samen pro Haushalt von der Gemeinde kostenlos erhalten. Aufgrund der aktuellen Situation bittet die Verwaltung, die Bestellung per Telefon, 06205/39 43 11, oder per E-Mail, info@altlussheim.de, durchzugeben. Die Päckchen werden von Gemeindebeschäftigten zugestellt.

Ein Samenpäckchen reicht für eine Blumenwiese von etwa sechs Quadratmetern. Die bunten Blumenwiesen dienen den Insekten als Lebensräume und Nahrungsquellen. zg