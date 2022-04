Blausee wird mit großem Fest eröffnet

Altlussheim. Wenn am Wochenende die Badesaison an der Freizeitanlage Blausee eingeläutet wird, so können sich die Gäste auf eine Reise zurück in die Zukunft begeben: Erstmals seit zwei Jahren steht die neue Saison unter keinen Corona-bedingten Vorzeichen, kann der sorgenvolle Blick, wie in der Vergangenheit gewohnt, einzig gen Himmel richten, verbunden mit der bangen Frage, wie das Wetter wohl wird. Doch auf das Virus braucht aktuell niemand zu achten.

Und so nimmt es nicht wunder, wenn die diesjährige Eröffnung der Saison mit einem Fest verbunden wird. Zumal am Sonntag auch noch der 1. Mai gefeiert wird, bekanntlich viele Radfahrer und Spaziergänger unterwegs sind. Weshalb die Betreiber der Anlage eine große Eröffnungsparty planen. Ab 12 Uhr werden am Maifeiertag „Hugo & Friends“ für die Besucher aufspielen und für Speis und Trank ist gleichermaßen gesorgt.

An diesem Tag wird auch der hintere Eingang geöffnet haben – er wird besonders den Radfahrern als Entree angeboten – und haben ganz Mutige die Gelegenheit, sich in die Fluten zu stürzen. Und ganz wichtig: Der Eintritt ist an diesem Tag frei.

„Hugo & Friends“ zu Gast

Stichwort Eintritt – am meisten interessiert die Badefreunde stets die Frage, wann der Verkauf der Saisonkarten stattfindet. Denn diese gibt es nur an diesem Tag mit einer Ermäßigung von 5 Euro. Wer diese in Anspruch nehmen möchte, sollte am Samstag, 30. April, zwischen 10 und 16 Uhr vor Ort sein, denn der Vorverkauf findet nur an diesem Tag am Eingang des Blausees statt.

Bis September täglich geöffnet

Der Blausee hat in dieser Saison vom 1. Mai bis zum 4. September geöffnet. Bis Ende August täglich von 9.30 bis 20 Uhr, letzter Einlass ist um 19.30 Uhr, und ab September täglich von 9.30 bis 19.30 Uhr, letzter Einlass ist um 19 Uhr. Je nach Witterung können die Zeiten auch variieren.

Kinder bis sechs Jahre zahlen keinen Eintritt, Kinder und Jugendliche 2,40 Euro und Erwachsene 3,50 Euro. Karten an der Abendkasse von 17 bis 19.30 Uhr für 1,20 und 2,30 Euro. Saisonkarten für Kinder und Jugendliche von 7 bis 17 Jahren kosten 25 Euro, für Erwachsene 40 Uhr und für Familien zwischen 50 und 95 Euro (eine detaillierte Übersicht findet sich auf der Homepage des Blausees).

Die Badepässe sind ausschließlich vor Ort an der Freizeitanlage Blausee erhältlich, Passbilder sind nicht erforderlich. Und wie gesagt, den Rabatt gibt es nur am Samstag, 30. April, und freien Eintritt samt Musik von „Hugo & Friends“ nur am Sonntag, 1. Mai. mb/aw

