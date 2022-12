Blick in Dunkeltunnel bringt Erleuchtung

Altlußheim. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) besuchte die Zweit- bis Viertklässler der Albert-Schweitzer-Grundschule in Altlußheim. Verkehrssicherheit ist ein Thema, das der Schule besonders am Herzen liegt, heißt es in einer Pressemitteilung. Während die Erstklässler noch in den Genuss eines Theaterstückes zum Thema kommen, durften sich die anderen Klassenstufen der Thematik „Wie wichtig die richtige Beleuchtung im Straßenverkehr ist“ widmen.

Frühmorgens bauten die Verantwortlichen des ADFC auf dem Schulhof einen sechs Meter langen und zwei Meter hohen Dunkeltunnel auf. Jede Klasse bekam im Laufe des Vormittags die Möglichkeit, einen Blick ins Innere des Dunkeltunnels zu werfen und zu berichten, was sie denn erkennen konnten. Beim Hineinschauen entdeckten die meisten Kinder lediglich einen Fahrradfahrer, der auf einem gut beleuchteten Fahrrad saß. Das zweite Fahrrad, das keinerlei Beleuchtung aufwies, erkannte dagegen kaum jemand.

Im Anschluss wurde thematisiert und anschaulich aufgezeigt, wie wichtig die richtige Beleuchtung und auch die richtige Kleidung im Straßenverkehr ist, um gut gesehen zu werden. Gerade in der aktuellen Jahreszeit war diese Erkenntnis für die Mädchen und Jungen von enormer Bedeutung.

Die Viertklässler durften an diesem Tag auch ihre eigenen Fahrräder für einen Beleuchtungscheck mit in die Schule bringen. Jedes Kind erhielt im Anschluss eine schriftliche Rückmeldung, sodass die eventuell festgestellten Mängel zeitnah behoben werden können.

Es war ein rundum gelungener, informativer und anschaulicher Vormittag, der durch die finanzielle Unterstützung des Freundeskreises möglich wurde. zg