Blutspende rettet Leben

Altlußheim. Drei Prozent der Bevölkerung spendet Blut. Dabei wird Blut täglich zur Behandlung von Patienten in Krankenhäusern benötigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Täglich werden in Baden-Württemberg und Hessen mehr als 2700 Blutspenden gebraucht. Es gibt keine künstliche Alternative für Blut. Patientinnen und Patienten aller Altersklassen sind auf die kontinuierliche und lückenlose Versorgung angewiesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jede Blutspende zählt und rettet Leben. Der nächste Blutspendetermin in Altlußheim ist am Freitag, 14. April, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Rheinfrankenhalle.

Blutspendertermine lassen sich einfach online reservieren unter www.blutspende.de/termine.

Alle Termine sowie kurzfristige Änderungen, aktuelle Maßnahmen und Informationen rund um das Thema Blutspende erhalten Interessierte online unter www.blutspende.de oder telefonisch kostenfrei unter 0800/11 949 11. Eine Terminreservierung ist notwendig. drk