Brand auf Firmengelände durch Heizstein

Altlußheim. Wegen Wartungsarbeiten an einem Elektroheizkörper hat auf einem Firmengelände in der Friedensstraße gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, öffnete ein Mitarbeiter der Fremdfirma am Mittwochmorgen dabei einen Heizkörper, aus dem ein Heizstein auf ein Vliestuch fiel - und es entzündete. Der Mitarbeiter versuchte ein Übergreifen der Flammen zu verhindern, indem er das Tuch mitsamt Stein aus dem Fenster warf. Der Brand breitete sich jedoch weiter aus, konnte aber durch die Freiwilligen Feuerwehren Altlußheim und Neulußheim gelöscht werden. Der entstandene Schaden lässt sich bisher nicht beziffern. Der Mitarbeiter der Wartungsfirma verletzte sich bei dem Versuch ein Ausbreiten des Brandes zu verhindern leicht. Er wurde durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt. Ein Brandermittler des Polizeireviers Hockenheim übernimmt die Sachbearbeitung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1