Bruno Walter – die „Parteitreue in Person“

Altlußheim. Als „Parteitreue in Person“ ehrte Ortsvereinsvorsitzender Dieter Hoffstätter das „Urgestein“ Bruno Walter für 65 Jahre Mitgliedschaft in der SPD. Walter sei immer ein belebendes Element in den SPD-Versammlungen gewesen und habe seine eigene pointierte Meinung kritisch und konstruktiv in die Meinungsbildung eingebracht.

In ihren 25 Jahren Mitgliedschaft in der SPD sei Christa Rettig die ganze Zeit über ein „Aktivposten“ gewesen. In der SPD-Frauengruppe, im Ortsvereins-Vorstand und auch als Gemeinderätin habe sich Rettig engagiert eingebracht. „Du warst immer eine Klartext-Sprecherin, und hast nicht einfach jedem nach dem Mund geredet“, lobte Hoffstätter die geradlinige Sozialdemokratin.

Bei den Neuwahlen für die Zeit Mitte 2022 bis Mitte 2024 gab es bei wenigen Enthaltungen jeweils breite Mehrheiten für die zur Wahl stehenden Kandidaten und Kandidatinnen. 1974 begann die Vorstands-Tätigkeit für den damals 21-jährigen Dieter Hoffstätter im Altlußheimer SPD-Ortsverein. Im Blick auf diese 48 Jahre „Dauer-Aktivität“, davon 18 Jahre als Vorsitzender, signalisierte er für die Vorstandswahlen Mitte 2024, dass dann eine Verjüngung anstehe.

In seinem „Rechenschafts- und Ausblick-Bericht“ ging Hoffstätter darauf ein, dass die langjährige Forderung des SPD-Ortsvereins auf Tempo 30 in der Rheinhäuser Straße und auf gesamten Hauptstraße noch 2022 realisiert werde. Seit dem Jahr 2000 haben die Sozialdemokraten die Verlängerung der Abbiegespur nach Altlußheim, von der Rheinbrücke kommend, gefordert. Nach der endlichen Realisierung und des Ausbaus des Knotenpunkts Lusshof könne man nun weitestgehend staufrei die Salierbrücke nach Speyer passieren.

„Der Energiekostenzuschuss für Arbeitnehmer war richtig, aber jetzt muss es auch für Rentner diesen Zuschuss geben, denn auch sie leiden unter massiv steigenden Strom- und Heizenergie-Kosten“, forderte Hoffstätter für die SPD. Diejenigen müssten am stärksten entlastet werden, die nur über geringe oder durchschnittliche Einkommen verfügen.

Finanzreferentin Ruth Marker berichtete von einem „deutlichen Plus“ in der Kasse und damit guter Rücklagenbildung für künftige Aktivitäten. Kassenprüferin Petra St. Onge attestierte eine einwandfreie Rechnungsführung und damit wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

In Ihrer Funktion als Vorsitzende der SPD-Frauengruppe (AsF) berichtete Petra St. Onge von den AsF-Angeboten im Gemeinde-Kinderferienprogramm, die jeweils im Sommer und draußen auch in den „Corona-Jahren“ 2020/2021 stattfinden konnten. Ab Herbst soll es wieder öffentliche Veranstaltungen zu aktuellen politischen Themen geben.

Ex-Landtagsabgeordnete Rosa Grünstein freute sich, dass ihr Vorschlag, einen „öffentlichen Bücherschrank“ beim Rathaus einzurichten, von der Gemeinde realisiert wurde und von den Gemeindebücherei-Mitarbeiterinnen „gepflegt“ werde.

„Dass jetzt unter Bürgermeister Uwe Grempels schrittweise die Schotterflächen um Bäume herum und auf öffentlichen Pflanzbeeten durch ökologisches Grün ersetzt werden, findet bei vielen älteren Bürgerinnen und Bürgern breite Zustimmung“, wusste Seniorenbeauftragter Dr. Karl-Heinz Haar zu berichten. In Zeiten der Klima-Erhitzung sei die „Verschotterung“ öffentlicher Flächen nicht nur ein Dauerärgernis gewesen, sondern habe ein völlig falsches Signal auch an die privaten Grundstücksbesitzer gesendet.

Gemeinderat Richard Schmitt stellte in seinem Bericht über die SPD-Fraktionsarbeit heraus, dass durch mehrere Bebauungspläne es rechtlich ermöglicht wird, in „zweiter Reihe“ maßvoll Wohnhäuser auf ausreichend großen Grundstücken zu errichten. Bei der frühkindlichen Bildung und Betreuung habe die Gemeinde die Plätze für Kinder von einem Jahr bis Schuleintritt erheblich ausgebaut, auch die Garantie für Ganztagsplätze werde erfüllt. Mit dem geplanten Anbau an die Grundschule gibt es eine Mensa und es werden zusätzliche Räume geschaffen, um den ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf Grundschüler-Ganztagsbetreuung zu erfüllen.

Ein besonderes Lob sprach die Versammlung Gemeinderätin Charlotte Jung-Cron für ihr unermüdliches Engagement für in Altlußheim lebende Flüchtlinge aus, vor allem bei der Vermittlung von Wohnraum, in der Kinder-und Schulbetreuung und bei der Suche nach Arbeitsplätzen, um den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können. zg