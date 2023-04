Daniela Nobile-Blanke an die Spitze gewählt

Altlußheim. Zur ersten ordentlichen Hauptversammlung nach der Corona-Pandemie begrüßte Vorsitzender Manfred Henkel im Bürgersaal zahlreiche Mitglieder. Er ließ in seinem Jahresbericht die Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren, erinnerte an die Teilnahme am Straßenfest mit reichhaltiger Tombola sowie an die Mitwirkung beim Weihnachtsmarkt durch Verkauf von Schaumküssen.

Auch gesanglich habe sich der gemischte Chor in der evangelischen Kirche anlässlich des Weihnachtsmarktes präsentieren können. Nach drei Jahren habe der Chor zusammen mit dem Musikverein Altlußheim und Pfarrer Matthias Zaiss wieder die Heiligabendandacht auf dem Friedhof veranstaltet. Den Vorstandsmitgliedern sprach Henkel seinen Dank für das geleistete ehrenamtliche Engagement aus.

Neue Mitglieder begrüßt

Vorstand und Geehrte Zur Vorsitzenden gewählt wurde Daniela Nobile-Blanke, zweite Vorsitzende ist Anke Schwegler, Schriftführerin Christa Wirtz und Beisitzerin Notenwartin Svenja Greve sowie Beisitzerin Ulrike Lösch. Für fleißigen Singstundenbesuch wurden geehrt: Christiane Balduf, Barbara Grätz, Inge Roth, Susi Wagner sowie Rolf Pilopp, Dietrich Pomplun und Rolf Wagner. Ulrike Eisenmann ist seit 25 Jahren aktive Sängerin im Chor und gehörte 16 Jahre dem Vorstand an.

Es folgte der Singstundenbericht von Notenwartin Christiane Balduf, die einen Zugang von zwei Sängerinnen verzeichnete. Da die Balduf nicht mehr zur Wahl antrat, wurde sie mit einem Blumenpräsent sowie einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Hiermit bedankte sich der Vorsitzende für die zuverlässige und kompetente Ausübung des Amtes seit 24 Jahren sowie die sechsjährige Amtszeit als zweite Vorsitzende.

Kassiererin Claudia Heid bilanzierte in ihrem Kassenbericht ein positives Ergebnis. Die Revisoren Susanne Rambach-Wagner und Charlotte Fallmann attestierten ihr nach vollständiger Bestandsprüfung eine ordnungsgemäße Kassen- und Buchführung.

Eine weitere Ehrung durfte Manfred Henkel vornehmen. Der Vereinsdirigentin Maria Löhlein-Mader wurde als Anerkennung für ihr unermüdliches und beispielgebendes Wirken im musikalischen und kulturellen Bereich von der Darmstädter Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Schon seit Jahrzehnten ist die Geehrte ehrenamtlich in der Chorarbeit aktiv und setzt sich als Musikpädagogin für gemeinsames Singen zur Überwindung sozialer und kultureller Unterschiede ein, kann auf eine 32-jährige Tätigkeit als Dirigentin des AGV zurückblicken.

Jahresplanung vorgestellt

Der Vorsitzende gab sodann die Termine und Planungen für das laufende Jahr bekannt. Bereits am 3. Juni findet der Jahresausflug statt. Am 18. Juni wird der Chor zur Ehrung der verstorbenen Mitglieder den Gottesdienst in der evangelischen Kirche mitgestalten. Weiterhin ist für die Aktiven ein Sommerabend am Rheinufer geplant. Auch die Teilnahme am Altlußheimer Straßenfest ist fest notiert. Ebenso ist ein Weihnachtskonzert sowie die Teilnahme am Weihnachtsmarkt vorgesehen.

Die Vorstandswahlen wurden auf das Ende der Tagesordnung gelegt, wobei Manfred Henkel nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidierte. Daniela Nobile-Blanke bedankte sich als Vorsitzende für sein erfolgreiches Wirken. Für die anstehenden Wahlen wurde der aktive Sänger Dietrich Pomplun als Wahlleiter ernannt. Sämtliche Wahlen zum Vorstand erfolgten sodann einstimmig.

Der Abend klang in gemütlicher Runde an den von Helfern sehr ansprechend dekorierten Tischen bei interessanten Gesprächen aus. cw