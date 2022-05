Dank der Gemeinde nur ein „blaues Auge“

Altlußheim. Nach fast zwei Jahren Pause trafen sich „die Luxe“ erstmals wieder zu einer Jahreshauptversammlung. „Nach der pandemiebedingten Auszeit hoffen nun alle, endlich wieder närrischen Zeiten entgegenzusehen“, so der Vorstand der Fasnachter in ihrer Pressemitteilung zur Veranstaltung.

Die Berichte des Führungsgremiums zu den vergangenen beiden Jahren fiele sehr kurz aus, da keine Veranstaltung oder Aktionen stattfinden konnten. „Dass wir als Verein mit laufenden Kosten trotzdem wirtschaftlich mit einem blauen Auge davon gekommen sind, verdanken wir unter anderem der Unterstützung der Gemeinde Altlußheim.“ Nach einer detaillierten Vorstellung des Kassenberichtes und der Bekanntgabe der Kassenprüfung wurde die gesamte Vorstandschaft entlastet.

Die Gewählten Stellvertretender Vorsitzender: Sascha Klemmt, Kassenwart: Tobias Koch. Presseverantwortliche: Heike Bade-Butz. Beisitzer: Rolf Hilcher und Jasmin Vogel. Luxepräsident: Jan Bergmann, Vizepräsidentin: Karin Thekler. Schriftführerin: Lara Bade. zg

Nach elf Jahren Verantwortung als Vorsitzende trat Andrea Koch von ihrem Amt zurück. „Ihr gebührte ein großer Dank für ihre Amtszeit, die sie mit vielfältigen Herausforderungen stets mit großer Verantwortungsbereitschaft und außergewöhnlichem Engagement ausführte“, schreiben die Verantwortlichen. Die große Lücke, die Koch an diesem Abend hinterließ, konnte jedoch nicht direkt geschlossen werden, da sich kein Mitglied fand, das sich zur Wahl stellen wollte.

Tanzsportleiterin Sabrina Linke blickte in ihrem Bericht auf „sehr anspruchsvolle Zeiten“ zurück. Abwechselnd habe sie sich mit ihrem Team auf ständig veränderte Bedingungen und Vorgaben durch die Regierung einstellen müssen, beginnend mit der Trainingseinstellung wegen Corona, der Wiederaufnahme im Bürgerhaus und in der Mehrzweckhalle, über die erneute Einstellung des Trainings und Erarbeitung eines Onlinekonzeptes sowie zahlreicher Entwicklungen diverser Hygienekonzepte bis hin zur Wiederaufnahme des Trainings in Präsenz. Mit einer vereinseigenen „11G-Regel“ traten die Tänzer dann im vergangenen November 21 bei zwei Gardebällen auf und „konnten endlich zeigen, was online gelernt und gestellt wurde“, freute sich Linke in ihrem Bericht. Die „Rheinperlen“ erreichten hier den zweiten Platz im Gardetanz. Wechsel gab es im Trainerstab durch das Ausscheiden der langjährigen Trainerin der „Krümel“, Carina Langlotz. Neu im Trainerteam wurde Eileen Schilling begrüßt.

„Die neue Vorstandschaft, unterstützt durch viele engagierte Luxe, wird nun die Vorbereitungen für die nächste Kampagne koordinieren, um endlich wieder närrisches Leben in der fünften Jahreszeit nach Altlußheim zu bringen und gemeinsam mit allen zu feiern“, berichten „die Luxe“. Der Auftakt soll am Samstag, 5. November, mit der Inthronisation der neuen Luxina beziehungsweise des neuen Lux gefeiert werden und wird den Höhepunkt am Rosenmontag mit dem weit bekannten Rosenmontagsumzug erreichen.

Auch neue Mitglieder, die fasnachtbegeistert sind und dies in einem Verein ausleben möchten – sei es beim Tanzen oder als angehender Elferrat – seien stets willkommen, betonen „die Luxe“ abschließend. Interessierte können sich beim stellvertretenden Vorsitzenden Sascha Klemmt, Anne-Frank-Straße 6, 68804 Altlußheim, oder unter Telefon 0176/70 91 53 65 melden. hbb/zg