Das Brot als Symbol jeglicher Nahrung

Altlußheim. „Wenn ein Keim aus der Erde zum Licht drängt“ und „Brot des Lebens, Brot der Welt“ – die Sängerinnen und Sänger des katholischen Kirchenchors Lußheim waren musikalisch mitten drin im Thema „Brot-Zeit“. In den liturgischen Texten und Liedern ging es immer wieder um dieses Symbol für jegliche Nahrung und darüber hinaus für alles, was Menschen im täglichen Leben brauchen.

Im überaus farbenfrohen und reichhaltigen Erntedankaltar lag es ganz oben. Und natürlich, im Abendmahl begegnet es wieder. „Wenn das Brot, das wir teilen als Rose blüht“, sangen Chor und Gemeinde begleitet von Vera Pfannenstiel am Keyboard. Sehr kollegial war sie kurzfristig für Chorleiter Arno Nützel eingesprungen und führte den Chor nach zwei Extraproben sicher durch die Solo-Stücke. Die gelungene Text- und Liedauswahl oblag Friedel Rupp, Liturgie-Beauftragte des Kirchenchors. Stellvertretend übernahm Marianne Langlotz die Koordination der Mitwirkenden.

Die Kinder Emily, Klaus und Patrick erzählten von einer Ameise und einem Weizenkorn. Gerade noch rechtzeitig konnte dieses die Ameise überzeugen, es nicht als Futter mit in die Behausung zu nehmen, sondern es einzupflanzen. So könne es sich vielfach vermehren und reiche Ernte bringen. Pfarrer Kizito Byaruhanga, der dem Gottesdienst vorstand und die Erntegaben gesegnet hatte, bedankte sich von Herzen bei allen Mitwirkenden.

Als Teil der Erntedank-Aktion des Kirchenchors konnten alle Erntegaben gegen individuelle Spendenbeiträge mitgenommen werden. Vorsitzender Erwin Lang: „Alles was wir hierfür und für das Mittagessen erhalten, geht komplett an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen, das wir seit zehn Jahren unterstützen“.

Bemerkenswert sei, dass etliche lokale Erzeuger und Betriebe großzügig Naturalienspenden als Erntegaben zur Verfügung stellen: Scheunenladen Brand (Altlußheim), Hof Großhans (Hockenheim), Obsthof Hoffmann (Neulußheim), Frischeexpress Hasan Sakin (Mannheim), Osthof Schmidt (Altlußheim), und Bonafede Privatrösterei (Hockenheim).

Im Pfarrsaal schmeckte das Mittagessen. Die Gemüsesuppe, die Maria Klein, Renate Klemt, Helene Schillings und Claudia Thorn vorbereitet hatten ebenso wie die 16 Apfel- und Zwetschgenkuchen aus den Backstuben der Sängerinnen. Die Chorgemeinschaft freut sich darüber, dass über 1500 Euro den Sterntalern zugutekommen werden. ph