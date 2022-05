Altlußheim. Das vergangene Wochenende stand bei der evangelischen Kirchengemeinde ganz im Zeichen der Jubelkonfirmationen. Am Samstag feierte man die Diamantene Konfirmation, Eiserne-, Kronjuwelen- und Gnadenkonfirmation folgten in getrennten Gottesdiensten am Sonntag. Auf dem Bild ist der Jahrgang 1942/43 zu sehen, der die eiserne Konfirmation feierte. / mb

