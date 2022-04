Dauerkartenverkauf und Eröffnungsparty

Alt-/Neulußheim. Der Blausee hat in dieser Saison vom 1. Mai bis zum 4. September geöffnet. Bis Ende August täglich von 9.30 bis 20 Uhr und ab September täglich von 9.30 bis 19.30 Uhr. Je nach Witterung können die Zeiten auch variieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kinder bis sechs Jahre zahlen keinen Eintritt, Kinder und Jugendliche 2,40 Euro und Erwachsene 3,50 Euro. Karten an der Abendkasse von 17 bis 19.30 Uhr für 1,20 und 2,30 Euro. Saisonkarten für Kinder und Jugendliche von sieben bis 17 Jahren kosten 25 Euro, für Erwachsene 40 Uhr und für Familien zwischen 50 und 95 Euro (eine Übersicht findet sich auf der Homepage des Blausees). Der Verkauf der Saisonkarten findet am Samstag, 30. April, von 10 bis 16 Uhr, am Blausee statt. An diesem Tag gibt es auf die Dauerkarte eine Ermäßigung von 5 Euro.

Am Sonntag, 1. Mai, ist am Blausee eine große Eröffnungsparty geplant. Ab 12 Uhr werden am Maifeiertag „Hugo & Friends“ für die Besucher aufspielen und für Speis und Trank ist gleichermaßen gesorgt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

An diesem Tag wird auch der hintere Eingang geöffnet haben – er wird besonders den Radfahrern als Entree angeboten – haben ganz Mutige die Gelegenheit, sich in die Fluten zu stürzen. Ganz wichtig: Der Eintritt ist an diesem Tag frei. aw